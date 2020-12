Sérgio Conceição: "O desejo é ver o presidente muitos anos à frente do clube"

Nuno Barbosa Hoje às 14:14 Facebook

No lançamento do jogo desta terça-feira, em Guimarães, frente ao Vitória, a contar para a 11.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição abriu um parêntesis para falar do 83.º aniversário de Pinto da Costa.

A pergunta era sobre o facto de o presidente ter dito, em entrevista ao jornal O Jogo, que o F. C. Porto pratica o melhor futebol em Portugal e de ter garantido que nenhum elemento do núcleo base da equipa sairá em janeiro. Mas, na resposta, Sérgio Conceição seguiu por outro caminho.

"O mercado fica ali à porta. Não tenho de comentar as afirmações do presidente, tenho é de lhe dar os parabéns por mais um aniversário. O meu desejo e dos jogadores é vê-lo à frente do clube por muitos anos com muita saúde, com muitos momentos felizes e conquistas. O resto... De mercado não falo, se joga melhor ou não, o importante no fundo são os resultados, que só se conseguem com boas prestações", atirou o treinador portista, comentando, depois, a presença do presidente na roda que se seguiu ao jogo com o Benfica e que rendeu aos dragões, a conquista de mais uma Supertaça.

"Foi um momento importante. Chamei o presidente para a roda, sentimos o peso da presença do nosso presidente junto a nós. Normalmente não está no relvado, se estivesse mais vezes estaria na roda. É sempre um prazer que esteja junto à equipa", admitiu Sérgio Conceição.

Virado para a partida que se segue, o treinador também comentou o regresso de Marega a Guimarães, onde, na temporada passada, foi alvo de insultos racistas, acabando por abandonar o terreno de jogo. "Sinto-o bem, excelente. Não houve comentários sequer sobre isso, é um problema que sabemos que infelizmente existe e que não afetou minimamente aquilo que foi a preparação para o jogo, nem da parte do Marega, nem dos próprios companheiros, nem da minha. É um problema que existe, mas nesta preparação não é um problema", devolveu o treinador.

Por falar em reencontros, haverá também o de Ricardo Quaresma com o F. C. Porto, desta vez como adversário. Sérgio Conceição recusou-se a olhar para o adversário pela perspetiva de um só jogador. "Estou atento à equipa do Vitória, no geral. O Ricardo Quaresma é um jogador com muito experiência, que tem qualidade, assim como outros jogadores que o Vitória tem. Por falar em alas, podemos falar também do Rochinha, do Edwards, na frente o Estupiñán, o Bruno Duarte, depende de quem jogar, um meio-campo com experiência com o André André, o André Almeida, um miúdo que tem dado boa resposta, o Pepelu também tem estado bem. Temos de olhar para a equipa do Vitória no seu todo. Temos de estar atentos às individualidades, também, mas não mais que isso".

No que toca ao conjunto portista, o treinador revelou que será "difícil" ter Mbemba a postos para ir a jogo em Guimarães, devido a lesão.