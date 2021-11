Sérgio Conceição: "O golo do Luis Díaz foi de uma beleza incrível"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou, este domingo, que a equipa azul e branca fez um jogo "muito competente" diante do Santa Clara e deixou elogios ao primeiro golo de Luis Díaz, melhor marcador da Liga.

"Fizemos um jogo muito competente, depois de uma jornada europeia fantástica da nossa parte. Vir aos Açores é difícil, o Santa Clara organiza-se bem defensivamente, mas nós percebemos sempre como desmontar essa organização do adversário. Chegámos muitas vezes à baliza do Santa Clara, rematámos muito, mas não definimos tão bem. O Luis Díaz definiu mal duas vezes, o Sérgio Oliveira falhou um remate que não costuma falha, o Otávio também falhou uma vez. É verdade que algumas vezes perdemos a bola em zonas interiores mas, tirando isso, o Santa Clara não nos criou mais problemas", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando o grupo "muitíssimo forte".

"No início da segunda parte um grande golo do Luis Díaz, o passe do Otávio e a finalização do Luis Díaz, foi tudo muito bem feito, muito bonito. Hoje era o quarto dia e notava-se que havia uma alegria muito boa de toda a gente que entrava, houve uma atitude muito boa de todas a gente e isso é que eu quero destacar. Temos muitos jovens, temos uma equipa que nos dá a possibilidade de a potenciar e estamos a criar um grupo muitíssimo forte. Temos de dar continuidade a isto. Hoje só fizemos a nossa obrigação. Se queremos ser campeões, temos de ganhar jogos como este, é a nossa obrigação", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este domingo, o Santa Clara em jogo da 11.ª jornada da Liga. Sérgio Oliveira e Luis Díaz, este em dose dupla, marcaram os golos do encontro disputado nos Açores. Allano foi expulso na segunda parte. Com esta vitória, a equipa azul e branca destaca-se na liderança do campeonato, com 29 pontos, mais três do que o Sporting, segundo, que joga ainda hoje em casa do Paços de Ferreira, e quatro do que o Benfica, terceiro, que recebe mais tarde o Sporting de Braga. Já os açorianos ocupam o último lugar da tabela, com apenas seis pontos.