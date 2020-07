Sérgio Conceição pede a empresários: "Não vale a pena enviarem-me vídeos ou mensagens"

Arnaldo Martins Hoje às 13:41 Facebook

O F. C. Porto termina o campeonato, este sábado, em Braga, e uma vitória permite igualar os 85 pontos conquistados na época passada e ficar a três dos 88 no primeiro ano de Sérgio Conceição no banco portista. O treinador evitou falar sobre a próxima época.

Números que desmontam a ideia que o técnico se baseia apenas no grito? O treinador responde. "O grito funciona uma semana. Estou aqui há três anos. Se não existir qualidade e competência no trabalho, os próprios jogadores não acreditam", fez notar Conceição, na antevisão à partida com os minhotos.

O título está conquistado, falta a final da Taça com o Benfica, mas Conceição não faz poupanças. "Vai jogar o melhor onze. Não vale a pena preparar dois jogos de cada vez, pode haver lesões ou castigos. A semana de trabalho, de preparação para o jogo, foi igual".

Sobre a próxima época, Conceição voltou a fintar o assunto e deixou um recado: "Tenho dois jogos para fazer e ainda não pensei, nem falei da próxima época com o presidente ou com o engenheiro Luís Gonçalves. Eles já sabem como sou. Por isso, também aproveito para deixar uma indicação aos empresários e agentes de futebol, pois nesta altura não vale a pena enviarem-me vídeos ou mensagens. É que não vale mesmo a pena. Até ao final da época, não penso em nada".

Marega, por castigo, é baixa de vulto no Minho. Marcano continua lesionado e Sérgio Oliveira tem vindo a evoluir favoravelmente. "Poderá entrar já nesta convocatória. Vamos ver, cada hora que passa é importante", observou Conceição.