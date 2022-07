Sérgio Conceição: "O meu foco está todo no Tondela"

Bernardo Monteiro Hoje às 13:08, atualizado às 13:25 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, anteviu o jogo da Supertaça, no próximo sábado (20:45 horas), diante do Tondela. Manafá, lesionado, David Carmo, Otávio, Diogo Costa e Fábio Cardoso, todos a cumprir castigo, são baixas para a partida, que se disputa no Municipal de Aveiro.

Imune ao mercado, Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, diz-se apenas e só focado no Tondela, adversário que, apesar de passar por uma fase complicada (está impedido de inscrever reforços) tem "miúdos que subiram da formação com qualidade" e que será "um adversário difícil" para os dragões, na decisão da Supertaça: "Uma final é uma final. É um jogo em que tudo pode acontecer".

Os portistas também se debatem com várias ausências, entre elas as de Diogo Costa e Fábio Cardoso, castigados por cânticos durante os festejos do título de campeão, na época passada. Otávio também foi sancionado, mas já iria cumprir um jogo de suspensão na Supertaça.

"Os últimos jogos de preparação eram a pensar neste jogo da Supertaça. Depois, quando iniciámos a preparação mais específica sobre o adversário, aparecem esses castigos. Não contava com o timing desses castigos. Não sou jurista isento da Federação para me pronunciar sobre os castigos", comentou Sérgio Conceição.

O treinador portista catalogou como "mentira" a notícia que dava conta de um pedido de demissão, após a saída de Francisco Conceição, que motivou comentários do líder dos SuperDragões, Fernando Madureira, nas redes sociais: "Todos os jogadores que não fazem parte do clube não falo deles. Não vou comentar reações de adeptos".

Rejeitando abordar questões de mercado, até por respeito ao adversário de amanhã, Sérgio Conceição falou sobre Gabriel Veron, contratado recentemente ao Palmeiras: "Por ser jovem precisa de tempo de adaptação, mas tem tudo para se afirmar no futebol português e na Europa".

Sublinhando que "em todos os anos temos de nos reinventar", o treinador lembrou que "não há épocas iguais" e esperar encontrar "rivais fortes". "O Sporting já leva algum tempo a trabalhar com o mesmo treinador, o Benfica mudou e tem uma nova vida. Nós temos de ir à procura de andar no limite, é o mínimo que podemos fazer".