Sérgio Conceição: "O meu futuro é o próximo jogo"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto volta a desviar a questão da continuidade na próxima época. Morte de um adepto nos festejos da semana passada foi "combustível" para desvalorizar o título e do mérito da equipa portista

Na antevisão do jogo de sábado com o Estoril, o último do campeonato, Sérgio Conceição voltou a ser questionado várias vezes sobre a possibilidade de deixar o F. C. Porto no fim da época, mas preferiu sempre chutar o tema para canto. "O meu futuro é o próximo jogo e depois a final da Taça de Portugal. Como costumo dizer, os temas do mercado, as saídas ou as entradas, ficam ali à porta", disse, considerando "elogios" as palavras de muita gente ligada aos rivais Benfica e Sporting, que o querem ver noutras paragens.

Em relação à partida da última jornada, Conceição sublinhou que "a festa é só depois do jogo". "Não temos de pensar em recordes, mas na tarefa de conquistar os três pontos, que depois coincidirão com o tal máximo de pontos num campeonato com 18 equipas", afirmou, referindo-se à hipótese de o F. C. Porto passar, pela primeira vez, a barreira dos 90 pontos ganhos em 34 jogos.

"Queremos dar mais uma alegria aos adeptos, que festejarão o título mais contentes ainda com uma vitória. Durante a semana, sentiu-se a felicidade nos jogadores, mas a eles sempre lhes vi alegria e vontade de jogar. Nesse sentido, o espírito é o mesmo, até porque durante o treino não há relax e a minha azia é sempre a mesma. Mas os jogadores merecem ser felizes porque trabalharam muito para isso", salientou, sem deixar de dar uma "bicada" à forma como o título portista foi abordado em muitos programas e canais televisivos.

"O episódio triste que aconteceu durante os festejos de sábado passado foi o combustível para muita gente falar de coisas desagradáveis e não do mérito do F. C. Porto e dos jogadores do F. C. Porto pela conquista do campeonato. O que se passou na alameda é lamentável, mas não é futebol, nem é responsabilidade do F. C. Porto", sublinhou, em alusão ao assassinato de um adepto durante as celebrações do título, junto ao Estádio do Dragão.

Sobre a acusação que já lhe foi deduzida na sequência dos incidentes após o jogo com o Sporting, na garagem do Dragão, Conceição disse ter dificuldade em falar do assunto porque não sabe o que se passou. "Não estive presente. Não há, nem pode haver, um polícia, um delegado da Liga, uma imagem ou uma pessoa idónea que possa dizer que eu fiz o que está relatado na acusação. Não há. Não sei o que aconteceu. A acusação é feita com base no testemunho de cinco pessoas ligadas ao Sporting", referiu.