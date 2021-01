Sérgio Conceição: "O presidente tem tido paciência comigo"

Arnaldo Martins Hoje às 13:17 Facebook

Treinador passa a ser o terceiro com mais jogos no banco azul e branco, apenas atrás de Artur Jorge e José Maria Pedroto. Moreirense, em plena chicotada psicológica, merece total atenção. "Não me acredito que seja muito diferente, porque não há tempo. O foco é a nossa equipa", diz Sérgio Conceição.

O F. C. Porto vai amanhã (21 horas) à procura de manter o bom momento e garantir a vitória sobre um Moreirense, que perdeu o treinador César Peixoto na véspera do jogo. "Preparámos o jogo em função da nossa equipa, mas olhando para o adversário. Não sabemos como vai ser amanhã, mas o mais importante é a nossa equipa. Não sei em que contexto aconteceu a saída, até pode haver ali um unir de tropas, mas não me acredito que vá ser muito diferente, porque não há tempo", aponta Sérgio Conceição.

O técnico valoriza títulos, mas amanhã há uma marca que não passa despercebida, pois Conceição completa 187 jogos no banco portista, superando Jesualdo Ferreira. Conceição passa a ser o terceiro no pódio dos treinadores com mais jogos, atrás dos míticos Artur Jorge e José Maria Pedroto: "Significa que o presidente tem tido paciência comigo. Sinto uma alegria normal, mas isto é muito volátil, porque dependemos de resultados".

Otávio, por castigo, está fora das opções para o jogo, assim como Pepe, devido a lesão. Mbemba entra na convocatória, mas mantém-se em dúvida. "É verdade que tem existido alguma instabilidade na dupla de centrais, mas não é por isso que temos sofrido mais golos", fez notar.

A terminar, Conceição lembrou que o futebol é "um recomeçar constante". "Temos de estar sempre ao máximo, todos os jogos são decisivos. Deslumbramento? Não me acredito. Toda a gente conhece a minha exigência e aqui vira-se rapidamente a página. Quem se deslumbra fica em casa".