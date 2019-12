Sérgio Conceição: "O que conta é a inspiração e a transpiração dos jogadores"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:47 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou esta quarta-feira que a responsabilidade do F. C. Porto "é sempre a mesma" e não falou do incidente com Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, quando questionado pelos jornalistas.

A equipa azul e branca recebe, esta quinta-feira, o Feyenoord na última jornada da fase de grupos da Liga Europa e é obrigada a vencer ou a fazer o mesmo resultado dos Young Boys para passar à próxima fase da competição. Sérgio Conceição lembrou a responsabilidade da equipa e destacou o equilíbrio do grupo.

No entanto, quando foi questionado sobre o incidente com o treinador do Belenenses no passado domingo, o assessor de Sérgio Conceição interveio e disse que a conferência de imprensa servia para falar apenas sobre o jogo da Liga Europa.

"A nossa responsabilidade é sempre a mesma: ganhar. Não tem sido um trajeto fácil na Liga Europa. Tivemos a particularidade de num jogo extremamente difícil, conseguir trazer a decisão para o Dragão. É um jogo que queremos muito ganhar, queremos estar presentes nos 16 avos e o F. C. Porto merece. O grupo é extremamente equilibrado pelo potencial das equipas. Se calhar quem não anda no futebol não valoriza futebol escocês e suíço, mas nós percebemos a valia destas equipas. Foi uma fase de grupo difícil e espero que a equipa esteja feliz amanhã no fim do jogo. Disse que éramos a equipa teoricamente mais forte, mas o que conta é a inspiração e a transpiração dos onze jogadores", começou por dizer, destacando a qualidade das equipas presentes na Liga Europa.

"Temos equipas de qualidade fantástica na Liga Europa. Ainda ontem caíram Ajax e Inter. Obviamente queríamos estar na Liga dos Campeões. Não foi possível, por demérito nosso. Agora, aquilo que queremos neste momento é ir em frente na Liga Europa. Houve situações na Liga Europa em que não foram jogos à imagem do F. C. Porto. Podíamos ter feito mais e melhor. Aqui não há bloqueios, temos consciência da equipa que temos. Estou extremamente confiante", afiançou.

O F. C. Porto recebe, esta quinta-feira, o Feyenoord a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.