Sérgio Conceição: "O que me admira é isto ser levantado por Rui Costa"

Conceição aborda processo disciplinar e questiona se o presidente do Benfica vai apresentar queixa contra o "sr. Schmidt". Jogo em Paços é "difícil".

Os dragões jogam esta noite (20.30 horas, SportTV) em Paços de Ferreira e um eventual triunfo deixará os campeões nacionais a apenas um ponto do Benfica, que recebe amanhã o Estoril. A luta pelo título pode ficar ao rubro e a polémica também, com Sérgio Conceição a reagir à queixa de que foi alvo por parte das águias junto do Conselho de Disciplina da Federação. O treinador campeão nacional estranhou a atitude tomada pelo clube liderado por Rui Costa e lembrou que as recentes críticas de Roger Schmidt ao VAR foram "mais agressivas".

A antevisão do duelo com os castores ficou para segundo plano, com Sérgio Conceição a defender que leva processos disciplinares "por tudo e por nada". "Vim aqui por respeito, porque vocês [jornalistas] já tinham vindo para cá. Caso contrário, provavelmente não faria a conferência, mas não era para fugir a questões. O meu silêncio iria provocar mais ruído. É só casos e casinhos. Fui processado por dizer que quero que todos estejam no máximo. O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol, meu ex-colega, habituado a ganhar dentro do campo, e não com estes casinhos. O que me admira é isto vir do Rui Costa. Estava aqui entalado".