Sérgio Conceição: "O que o Vitória fez dá ainda mais valor ao nosso triunfo"

No rescaldo do triunfo diante do Vitória de Guimarães, o treinador do F. C. Porto destacou a qualidade dos vimaranenses e a confiança da equipa azul e branca.

"Sabíamos que o Vitória é uma equipa que tem uma equipa técnica com qualidade e jogadores capazes, com gente que desequilibra de um momento para o outro. Sabíamos isso tudo e estávamos preparados para este jogo. Entrámos bem, mas fomos pouco eficazes. Criámos muito, mas depois sofremos num penálti. Mas mesmo assim, não ficámos ansiosos. Entrámos confiantes na segunda parte e, mesmo antes da expulsão, podíamos ter marcado. Mas o que o Vitória fez dá ainda mais valor ao nosso triunfo", começou por dizer Sérgio Conceição, elogiando ainda o golo de Luis Díaz.

"Continuámos confiantes no que fazemos. Se continuássemos com a mesma dinâmica, sabíamos que íamos criar perigo. No geral foi um bom jogo e mais uma batalha na nossa longa caminhada para o objetivo que queremos", sublinhou.

"Queixas do Zaidú? É normal, ele aparece lá poucas vezes e quando aparece não lhe dão a bola. Ainda agora estava a conversar com um elemento do staff e estava a dizer que o Taremi está num momento em que quando deve ser altruísta é egoísta, e quando deve ser mais egoísta, mais avançado, é demasiado altruísta. Mas o bom é a quantidade de vezes que chegamos ao último terço, por fora e por dentro, de todas as formas, com jogadas fantásticas. O nosso segundo golo é fabuloso", concluiu o treinador.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Edwards, de grande penalidade, inaugurou o marcador mas Luis Díaz e Evanilson selaram a reviravolta dos azuis e brancos. Ainda invicto no campeonato, o F. C. Porto somou a sétima vitória consecutiva na Liga e passou a somar 32 pontos, os mesmos do Sporting, e mais um do que o Benfica. Já o Vitória de Guimarães mantém o sétimo posto, com 16.