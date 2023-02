Conceição: "O Rio Ave podia ter empatado no final, mas o resultado é justo"

O treinador do F. C. Porto considerou que o triunfo diante do Rio Ave é "justo" e abordou as baixas que tem no plantel devido às lesões.

"Fui alertando durante a semana para o jogo difícil, num contexto complicado para nós. Fizemos o golo num bom momento, a acabar a primeira parte e perdemos três oportunidades para fazer o segundo no início da segunda. O Rio Ave podia ter empatado no final, é verdade, mas o resultado é justo. Valeu pelos três pontos e pela entrega dos jogadores. Há jogos assim. Houve jogos em que perdemos pontos e fizemos melhores exibições", começou por dizer Sérgio Conceição, revelando o que pediu aos jogadores durante o intervalo.

"Tentámos mudar o nosso momento sem bola. Era importante os nossos médios não estarem paralelos e meter o Taremi e o Toni na mesma linha e ter os extremos a pressionar mais. Faltou também alguma agressividade ofensiva, quando o conseguimos criámos oportunidades. Lesões e queixas físicas de Diogo Costa? Gosto de ter as boas dores de cabeça de ter toda a gente disponível. Conversei com ele. Se tivermos mais um ou outro, temos de andar para a frente. Temos o Cláudio e o Samuel. Não me tenho queixado das baixas, mas é bom para o treinador ter as boas dores de cabeça e não estas", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Rio Ave em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Equipas homenagearam Atsu e Toni Martínez marcou o golo do encontro. Com este resultado, o clube azul e branco reforça o segundo lugar, agora com 51 pontos, menos dois do que o comandante Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista, e mais cinco do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Arouca. Já o Rio Ave ocupa, para já, o 12.º posto, com 24 pontos.