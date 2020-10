Sérgio Conceição: "O Sporting deve estar contente com o empate. Eu estou desiludido"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:54 Facebook

No rescaldo do empate (2-2) em Alvalade, Sérgio Conceição considerou que a equipa azul e branca fez "um bom jogo" mas mostrou-se desiludido com o resultado.

"Contávamos com a vitória. Foi um bom jogo, uma primeira parte com muita intensidade, em muitos momentos muito bem jogada. Tivemos várias situações de golo. O Sporting também criou uma ou outra, que até partiram mais da nossa falta de concentração individual. Na segunda parte demos mais iniciativa. O segundo golo do Sporting reflete o jogo, tivemos alguma falta de agressividade que não é normal. Algumas pessoas perguntam porque é que jogam os que estão cá há muito tempo e hoje está aqui a resposta", começou por dizer o técnico, que "pediu" tempo para os reforços se adaptarem.

"É preciso tempo, muitas vezes subvalorizamos o nosso campeonato. É preciso perceber que aqui há bom jogadores e bons treinadores. É preciso trabalhar e correr, e para perceber a identidade do F. C. Porto leva algum tempo. Quem não entender, não pode estar no nosso grupo. Acho que foi um bom jogo da minha equipa, mas estou desiludido. O Sporting deve estar contente por empatar, mas eu estou desiludido. Perdi dois pontos importantes", começou por dizer.

Sporting e F. C. Porto empataram (2-2), este sábado, em Alvalade na quarta jornada da Liga. Rúben Amorim foi expulso no final da primeira parte.