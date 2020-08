Sérgio Conceição: "Obrigado por me aturarem a mim e à equipa técnica"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto partilhou, este sábado, alguns momentos da última época e, um deles, foi a roda do título em que Sérgio Conceição deixa uma palavra aos jogadores.

Depois de uma época em que conquistou o título nacional e a Taça de Portugal, o F. C. Porto decidiu recordar alguns momentos da temporada. Um deles foi a roda que o plantel fez logo depois do apito final do encontro frente ao Sporting, no Estádio do Dragão, que deu o campeonato nacional dos dragões, o segundo de Conceição no comando dos azuis e brancos.

Num momento bem-humorado, o treinador do F. C. Porto deixou uma palavra aos jogadores, considerando-os os "verdadeiros campeões".

"Parabéns a todos os que aqui estão, este é o grupo. Parabéns em especial aos jogadores, porque não foi uma época fácil para ninguém, mas vocês são os verdadeiros campeões. Obrigado por me aturarem a mim e à equipa técnica. Obrigado pelo esforço e dedicação e principalmente por acreditarem. Foram fantásticos. Não se esqueçam que temos mais um título para ganhar [falava da final da Taça de Portugal]. Não me esqueço das vezes que nós e as nossas famílias saíram em lágrimas pela Taça que merecíamos ganhar. Vamos buscá-la este ano", disse.

Uma profecia que se realizou, duas semanas depois, frente ao Benfica.

Veja o momento: