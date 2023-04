Sérgio Conceição oferece camisola a criança no Olival

JN Hoje às 14:51 Facebook

Treinador conviveu com adeptos após a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, com o Famalicão, a contar para a Taça de Portugal

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, conviveu com alguns adeptos à porta do centro de treinos do Olival, esta terça-feira, após a conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Famalicão, a contar para a Taça de Portugal. O técnico portista privou uns minutos com os adeptos e acabou por oferecer uma camisola a uma criança.

Sérgio Conceição deu alguns autógrafos, tirou fotografias e, depois de ter mesmo pegado na criança ao colo, deu-lhe a camisola, tendo recebido uma palavra de incentivo da mesma. "Bom jogo amanhã", disse a criança, arrancando sorrisos ao treinador.

