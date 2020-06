Sérgio Conceição: "Os árbitros precisam de ser mais competentes"

Nuno A, Amaral Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto explica que três jogadores do Famalicão deviam ter sido expulsos. Conceição desvaloriza a ideia do presidente dos dragões em renovar-lhe o contrato.

Na antevisão do jogo com o Marítimo, agendado para amanhã, quarta-feira, o treinador do F. C. Porto fez um balanço da última jornada e deixou críticas ao árbitro do jogo com o Famalicão, no qual os dragões perderam por 2-1, na jornada da retoma da Liga. "Os árbitros precisam de ser competentes. Não foi uma jornada feliz em termos de arbitragem nem competente", adiantou Sérgio Conceição.

Depois, mais a fundo, explicou os motivos: "Faço um pedido a todos os árbitros, eu não quero cartões amarelos aos 92 minutos por perder tempo, isso é perder mais tempo. Três jogadores do Famalicão deviam ter sido expulsos. Tudo isto vai complicar o andamento do jogo".

O treinador do F. C. Porto desvalorizou a intenção do presidente em renovar-lhe o contrato - "o presidente sabe o que eu penso, nem vale a pena falar" - e sublinhou as dificuldades das equipas em jogarem à porta fechada: "As equipas mais fortes têm favoritismo, mas é preciso demonstrá-lo nos 90 e poucos minutos de jogo. As equipas se entrarem no jogo de amanhã e tiverem 40 mil pessoas a apoiar, para um jogador de uma equipa teoricamente inferior à nossa será sempre difirente. O público é sempre uma mais-valia. É uma perda grande para nós. Mas é a realidade e temos de a aceitar. Acho que temos condições para meter público no estádio".