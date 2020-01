Sérgio Conceição: "Os campeões também se fazem com sorte"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:39 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Sporting, em Alvalade, Sérgio Conceição deu os parabéns "às três equipas" e explicou a substituição de Nakajima. O treinador dos dragões revelou, ainda, a dupla de centrais que vai defrontar o Moreirense, na sexta-feira.

"Antes de mais, parabéns às três equipas. Não houve casos e estiveram todas a um nível altíssimo, assim como o público. Quanto ao jogo, começámos bem, a tentar explorar algumas debilidades do Sporting e o golo nasceu numa situação dessas, com o Marega a tentar procurar as diagonais entre o Ristovski e o Coates. O jogo foi mais amarrado do que na segunda parte, mas controlámos até ao golo que sofremos. Não podemos cometer um erro destes e o Sporting aproveitou bem", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos, explicando a substituição do japonês Nakajima.

"Na segunda parte, o Sporting teve duas ou três ocasiões para fazer o golo, mas os campeões também se fazem destes momentos de alguma sorte no jogo. A partir do momento em que senti que o Nakajima já tinha alguma dificuldade a recuperar para o processo defensivo, puxei o Otávio para dentro, meti o Marega na direita e o Diáz na esquerda e, aí, ganhámos o jogo. Não pelo Nakajima, mas pelos jogadores que interpretaram na perfeição o que eu queria. Somos justos vencedores perante um Sporting de qualidade, que nos obrigou ao jogo mais exigente desta época".

Para a próxima jornada, Sérgio Conceição não vai poder com a habitual dupla de centrais. Pepe saiu lesionado e Marcano viu o quinto cartão amarelo, o que o impede de alinhar em Moreira de Cónegos, na sexta-feira. Mas o treinador já tem solução: "Frente ao Moreirense vão jogar o Diogo Leite e o Mbemba", revelou.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Sporting no Estádio de Alvalade na 15.ª jornada. Aos seis minutos, Marega aproveitou uma boa assistência de Corona para enganar Maximiano e inaugurar o marcador. Pepe saiu lesionado, dando lugar a Mbemba e o Sporting chegou ao empate perto do intervalo, por Acuña. Na segunda metade, Soares, de cabeça, deu a vitória aos azuis e brancos.