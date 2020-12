Sérgio Conceição: "Os jogadores merecem este título"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto afirmou que a equipa azul e branca mereceu o triunfo desta quarta-feira e que a estratégia foi "bem conseguida".

"Cumprir era ganhar através do que achava que podíamos explorar na equipa do Benfica. Sabendo que isto é uma final e com este rival, é sempre competitivo. Há sempre uma boa agressividade. A estratégia foi bem conseguida. Sabíamos que se fossemos defensivamente fortes, não confundir com jogar à defesa, podíamos ferir o adversário. Se encontrássemos o Corona e o Otávio que, acelerando e de frente para a linha defensiva do Benfica, podíamos explorar alguma fragilidade em termos de velocidade e estaríamos mais perto de vencer", começou por dizer Sérgio Conceição, sublinhando que o Benfica teve apenas três oportunidades de golo.

"Tudo o que aconteceu foi falado e trabalhado com os jogadores. A vitória tem a ver com isso: rigor e boa interpretação da estratégia definida. Os jogadores têm esse mérito e merecem este título. Eu queria o Otávio de frente para o jogo e o Corona de costas para o jogo. Fez parte da tal estratégia. Quem perde acaba sempre por tentar... Ouvi a flash do Jorge e disse que o Grimaldo teve três situações, mas foram as únicas que tiveram. Tivemos mais conteúdo dentro desse plano tático", concluiu.

Os azuis e brancos venceram (2-0), esta quarta-feira, em Aveiro, o Benfica e conquistaram a 22.ª Supertaça Cândido de Oliveira do palmarés.