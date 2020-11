Sérgio Conceição: "Os jogadores não são máquinas"

Nuno Barbosa Hoje às 20:41 Facebook

Quarta-feira houve jogo em Marselha para a Liga dos Campeões, este sábado com o Santa Clara nos Açores e, na próxima terça-feira, o F. C. Porto volta ao principal palco da UEFA para receber, no Estádio do Dragão o Manchester City. Os dragões não param.

Na entrevista rápida à Sport TV, após o triunfo pela margem mínima sobre o Santa Clara, Sérgio Conceição pediu atenção ao Mundo do futebol. "Temos de olhar para isto de outra forma. Os jogadores não são máquinas e é muito difícil dar resposta de alto nível quando olhamos para esta densidade competitiva", alertou o treinador do F. C. Porto.

Antes, Sérgio Conceição falou das condições adversas que os dragões encontraram no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, salientando "a chuva, o vento forte e o terreno algo pesado" como justificação para as poucas oportunidades de golo que o jogo teve. "Também conhecíamos a capacidade do Santa Clara, que quando joga em casa complica a vida a qualquer adversário. Tivemos de apelar ao espírito de sacrifício, à boa organização. Tivemos algumas situações perigosas e não me lembro de nenhuma do Santa Clara. Os meus jogadores merecem os parabéns, pela dificuldade que o jogo teve".

Em relação ao jogo com o Marselha, o treinador portista só mudou um elemento no onze, entrando Taremi para o lugar de Marega, mas deixou elogios para todo o plantel. "Têm muita qualidade, não só na vertente técnica, tática e de organização de jogo. Estão sempre disponíveis e quem entra acrescenta sempre alguma coisa. Tenho de me sentir orgulhoso e feliz. Não há tempo para descansar, queremos estar em todas as competições", afirmou Sérgio Conceição, apontando, depois, o principal objetivo para esta temporada.

"A nossa prioridade é o campeonato, por isso jogaram hoje de início os que eu achava que estavam melhores. Estamos na Champions porque vencemos o último campeonato. Pensamos num jogo de cada vez", rematou o treinador portista.