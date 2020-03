Sérgio Conceição: "Os meus filhos sofrem muito com isto"

Hoje às 21:57 Facebook

O treinador dos dragões elogiou o comportamento da equipa e dedicou a vitória à família, que "suporta muitas coisas".

Após a vitória do F. C. Porto sobre o Santa Clara, Sérgio Conceição aproveitou para mandar alguns recados "a pessoas mal-intencionadas".

"Aproveitou para mandar um beijo aos meus filhos, que sofrem muito com isto. Muitas vezes não há respeito das pessoas que gravitam à volta do futebol, pessoa mal-intencionadas e só como uma família com grandes princípios é que suportamos muitas coisas", referiu Sérgio Conceição.

Antes, o treinador portista elogiou a exibição da sua equipa.

"Foi um jogo difícil, contra uma equipa muito bem orientada e tivemos que estar a um nível elevado naquilo que era a nossa presença em todos os momentos. Os jogadores estão de parabéns. Acho que fizemos um bom jogo, de entrega e de determinação", completou.