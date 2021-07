Sérgio Conceição: "Ouvi insultos quando o Bruno Costa saiu do F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:24 Facebook

No rescaldo do jogo com o Lyon, o treinador do F. C. Porto explicou que a saída de Bruno Costa do clube azul e branco foi a melhor opção e salientou que o médio "merece palmas".

Bruno Costa esteve, este domingo, em destaque ao marcar no triunfo (2-0) diante do Lyon e, no final, mereceu elogios de Sérgio Conceição. O médio, que fez toda a formação nos azuis e brancos, regressou esta época depois de ter jogado as duas últimas épocas no Portimonense e Paços de Ferreira o que, para o técnico, foi a melhor opção.

"Gosto do Bruno Costa. Há sempre um período de transição entre a formação e o futebol profissional. Sei que recebi alguns insultos quando o Bruno Costa saiu e foi para o Portimonense e o Paços de Ferreira. Mas hoje o Bruno merece palmas, tocou o nível mais baixo e percebeu o que é preciso para ser jogador de mais alto nível. Queremos o melhor para o clube, com consciência tranquila nas opções que tomo", começou por dizer Conceição em declarações ao Porto Canal, destacando que a equipa ainda tem bastante a melhorar.

"O nosso trabalho é diário. Hoje foi mais um dia de treino onde demos continuidade ao que temos feito. Estou contente desde o início da época com a dedicação e com a forma como os jogadores estão a interpretar o que é estar no F. C. Porto. Há muito mais trabalho pela frente. Estamos a trabalhar diariamente para chegar ao início do campeonato e estarmos preparados para um início diferente do do ano passado. As primeiras seis jornadas foram fatais para nós, depois não perdemos mais. As primeiras dez jornadas são extremamente importantes e estamos a trabalhar com afinco e vontade de conquistar o que é nosso", concluiu.