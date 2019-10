Sérgio Conceição: "Passei pelo supermercado e comprei garrafas de alegria"

Arnaldo Martins Hoje às 15:30 Facebook

O treinador portista fez este sábado a antevisão do encontro do F. C. Porto com o Famalicão. As duas equipas defrontam-se este domingo, às 17.30 horas, no Estádio do Dragão.

Na abordagem à receção ao líder Famalicão, este domingo (17.30 horas), no Dragão, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição mostrou-se confiante e explicou o que quis dizer após o jogo com o Rangers, da Liga Europa, quando falou em falta de prazer: "Passei pelo supermercado e comprei garrafas de alegria. Se calhar, fui mal interpretado quando falei no prazer. Tenho a certeza que todos os jogadores do compõem o plantel querem dar o máximo. Simplesmente, por vezes, o que é planeado em termos estratégicos ganha uma importância maior do que jogar futebol. Não quis dizer que os jogadores andam de cabeça baixa, nada disso, simplesmente é preciso soltar cá para fora o talento".

Em caso de vitória, o F. C. Porto salta para a liderança do campeonato. "São três pontos importantes que nos permitem ocupar um lugar que estamos habituados a estar. Esperamos um Famalicão com qualidade e aproveito para dar os parabéns a toda a estrutura e ao treinador João Pedro Sousa. São a equipa sensação, estão num bom momento, e vai ser um prazer defrontá-los com o estádio cheio".

Frente aos famalicenses, Conceição irá completar o jogo 300 como treinador principal. "Sou apaixonado pelo que faço e dou valor as jogos que ganho", fez notar o técnico portista.