Nuno Barbosa Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto não aproveitou o deslize do Benfica no Bonfim e também empatou nesta 24.ª jornada da Liga. No final da partida com o Rio Ave (1-1), o treinador portista prometeu não baixar a guarda na luta pelo desejado título, já depois de ter falado da atuação do árbitro Artur Soares Dias.

Sérgio Conceição lamentou o empate e deixou alguns reparos ao árbitro Artur Soares Dias, devido a um dos lances mais polémicos da partida, protagonizado por Marega, na grande área do Rio Ave.

"Fizemos um golo que foi anulado por três centímetros, mas temos que aceitar. A favor ou contra, as linhas estão lá e depende muito do momento em que as metem, nem sei o que dizer numa situação destas. Depois, penso que tivemos mais do que ocasiões para ganhar o jogo. Tendo inclusive um penálti por marcar, do tamanho da Torre dos Clérigos", atirou o treinador do F. C. Porto, referindo-se ao tal lance com Marega, que pode ver no vídeo a seguir.

Ainda na entrevista rápida, Sérgio Conceição voltou a referir-se ao árbitro do empate com o Rio Ave.

"Cada vez que se aproxima o final do campeonato fica mais difícil ganhar os jogos. Podíamos ter sido mais eficazes, é certo, mas no ano passado, ficaram por marcar dois penáltis a nosso favor em Vila do Conde, curiosamente com o mesmo árbitro, que, atenção, considero o melhor árbitro português. Não me quero desculpar com isso. Fomos superiores, merecíamos ter ganho e devíamos ter sido mais eficazes. O grupo é fantástico, estamos com espírito forte. Vamos dar luta até à última gota", prometeu Sérgio Conceição.

Ouça agora a totalidade da entrevista rápida do treinador portista.