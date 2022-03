Sérgio Conceição: "Pepe foi para o hospital. É uma ferida muito feia"

No rescaldo da derrota diante do Lyon, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Sérgio Conceição abordou a lesão de Pepe, explicando que o central teve de ir para o hospital.

O jogo desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, entre o F. C. Porto e o Lyon, ficou marcado por um choque violento entre Pepe e Paquetá, que obrigou à interrupção de encontro durante vários minutos. Pepe ainda jogou a primeira parte mas acabou por ser substituído ao intervalo, por Rúben Semedo. Sérgio Conceição explicou que o capitão portista acabou por ter de ir para o hospital.

"Pepe foi para o hospital, não sabemos ainda a gravidade da lesão. Como um grandíssimo campeão que é e lutador, ficou até ao intervalo, mas é uma ferida muito feia. Vamos avaliar amanhã os jogadores disponíveis para o próximo jogo, que é o mais importante", disse o treinador.

Sobre o jogo, Conceição considerou que o mesmo foi "equilibrado" e admitiu que o resultado mais justo seria "o empate".

"Criámos quatro ou cinco oportunidades e o Lyon três ou quatro. Foi eficaz, fez golo num lance que parecia inofensivo. Tivemos oportunidades também, e fizemos, mas um foi anulado e o penálti foi revertido. Faz parte, não foi por aí. Não fomos tão pressionantes. Estivemos um pouco mais baixos do que é normal, com muitos metros pela frente ao atacar, e aí notou-se os dias a mais que o adversário teve. Não é uma desculpa. O próximo jogo será diferente, estamos a meio da eliminatória. Não vou em cantigas e olhar para a classificação não diz nada sobre a qualidade do Lyon. Tem algumas fragilidades, que deveríamos ter explorado mais, mas os jogadores tentaram ao máximo, nada a dizer. O resultado justo seria o empate, mas estamos aqui para ir à procura dos golos para virar a eliminatória", concluiu.

A equipa azul e branca perdeu (0-1), esta quarta-feira, diante do Lyon para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Lucas Paquetá marcou o único golo do jogo. F. C. Porto e Lyon voltam a defrontar-se em 17 de março, na segunda mão dos oitavos, que será disputada em França.