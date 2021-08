Sérgio Conceição: "Por momentos fechei os olhos e o Dragão parecia estar cheio"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:57 Facebook

No rescaldo do triunfo diante do Belenenses SAD, o treinador do F. C. Porto abordou o regresso dos adeptos às bancadas e deixou elogios a Pepe, que este domingo se tornou o jogador mais velho de sempre a usar a camisola dos azuis e brancos num jogo oficial.

"Demos continuidade ao que fizemos na pré-época. Com concentração total. Vimos um grupo muito concentrado e com muita ambição de fazer um bom campeonato e lutar por aquilo que já nos pertenceu, o título. Tivemos setenta e tal por cento de posse de bola, criámos muitas ocasiões de golo... foi um bom jogo, de bom nível. Quando tivemos bola foi muito interessante, quando a perdemos foi ainda mais. Fizemos um jogo completo. Adeptos? Vou confidenciar que, por momentos, fechei os olhos e o Dragão parecia estar cheio. Isso é sinónimo da paixão enorme que os sócios e adeptos têm pelo F. C. Porto. É por eles que fazemos as coisas e é a eles que queremos devolver o que merecem: títulos", começou por dizer Sérgio Conceição.

Este domingo, Pepe entrou para a história do clube azul e branco ao tornar-se, com 38 anos, 5 meses e 11 dias, o jogador mais velho de sempre a usar a camisola do F. C. Porto numa partida oficial, superando Silvino Louro (38 anos, 3 meses, e 10 dias). E o técnico fez questão de deixar elogios ao português.

"É um grandíssimo profissional, um homem com H grande. Há pouco mais a dizer sobre o que é o Pepe e o que representa. Desta forma, acho que ele vai jogar mais algum tempo. Vamos jogar fora, chegamos tarde e ele ainda vai fazer gelo. Um profissional destes é difícil que não jogue até aos 40 ou mais. É grandíssimo. Aqui não são os 40 ou 38 dele, nem os 18 do Francisco que ditam quem joga. É o trabalho diário e é por isso que ele joga", sublinhou, explicando ainda a titularidade de Diogo Costa ao invés de Marchesín.

"A escolha tem a ver com a pré-época e os treinos. Alguns jogadores chegaram mais tarde e, neste momento, escolhi este onze. O que eu achava que estava mais preparado para ganhar", concluiu.

O F. C. Porto entrou, este domingo, com o pé direito no campeonato ao receber e vencer (2-0) o Belenenses SAD na primeira jornada da Liga.