Sérgio Conceição: "Por vezes não se pode tocar violino, toca-se bombo"

O treinador do F. C. Porto considerou que a equipa azul e branca fez uma boa exibição diante do Desportivo de Chaves.

"Foi um bom jogo, bem conseguido. Estivems sempre ligados ao jogo, a perceber que defrontávamos uma equipa contra quem é sempre difícil de se jogar, aqui em Chaves. Entrámos muito bem, criámos logo duas ou três situações de golo, fomos para o intervalo com uma vantagem justa. A mensagem era para continuar, termos alguma atenção ao nosso equilíbrio defensivo, porque na primeira parte houve uma ou outra saída do Chaves que podiam ter criado mais perigo, por mau posicionamento nosso quando estávamos a atacar. Não entrámos tão bem na segunda parte. Fizeram o golo de penálti, fomos gerindo o jogo, sempre de uma forma que eu gostei. Por vezes não se pode tocar violino, toca-se bombo. Penso que hoje foi uma vitória desse mesmo realismo que tivemos no jogo", começou por dizer Sérgio Conceição, explicando a ausência de Pepê e Taremi no onze.

"Vou fazer analogia com as festas em Trás-Os-Montes. Toca-se muito bombo e por vezes isso é necessário. A equipa inicial era a que me dava mais garantias para que dentro dessa festa, não era ópera, desse garantias de fazer um jogo competente. Sabíamos que teríamos de trabalhar muito e depois, com a qualidade individual que temos, a nota artística iria sair. Fiquei muito satisfeito com quem jogou na frente. O Namaso e o Martínez trabalharam muito e ambos marcaram. Escolho a equipa em função dos treinos. O Pepê não fez um treino com a equipa esta semana por problemas num pé. Tenho de ver quem dá mais garantias no treino e não quem tem mais nome ou mais minutos. Os jogadores que ficam no banco têm de acrescentar alguma coisa e foi o que aconteceu. Fico muito feliz pelo comportamento dos jogadores nesse sentido", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-1), este sábado, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Namaso, Otávio, Steven Vitória e Toni Martínez marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube azul e branco passa a somar 54 pontos, a oito do Benfica e com mais cinco do que o Sporting de Braga (menos um jogo), terceiro, e sete em relação ao Sporting. Já o Desportivo de Chaves é 13.º classificado, com 26.