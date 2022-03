Sérgio Conceição: "Preferia ganhar 2-0 do que 4-2"

JN Hoje às 21:36 Facebook

O treinador portista mostrou-se satisfeito com a produção ofensiva dos dragões, mas não gostou dos erros defensivos.

Feliz com mais três pontos que mantêm o F. C. Porto confortável na liderança do campeonato, Sérgio Conceição destacou a qualidade ofensiva dos dragões, em contraste com a falta de brilhantismo a defender.

"Jogar em Paços de Ferreira é sempre difícil como tivemos oportunidade de ver. Sofremos dois golos e nesse capítulo, principalmente com a equipa mais baixa, não fomos tão competentes como habitualmente, mas tivemos momentos brilhantes em termos ofensivos, fizemos quatro golos e poderíamos ter feito mais. Há que continuar a trabalhar principalmente nestes aspetos que não correram tão bem", disse o treinador dos azuis e brancos.

Neste sentido, Conceição mostrou-se exigente, como é seu hábito.

"Não, este não é o F. C. Porto que quero ver. Há um desequilíbrio grande entre a produção ofensiva e os erros defensivos e temos de ser mais competentes em termos defensivos. Sei que tivemos momentos brilhantes, fantásticos, de uma qualidade incrível e quando se associam jogadores como Otávio, Vitinha, Taremi, Pepê e Evanilson, que têm qualidade acima da média, mas o jogo não é só isso. Preferia ganhar 2-0 do que 4-2", acrescentou.