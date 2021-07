Sérgio Conceição: "Preferia vencer sem sofrer golos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

No rescaldo do jogo com o Lyon, o treinador do F. C. Porto admitiu que não gostou de alguns momentos do jogo mas mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.

"Preferia vencer sem sofrer golos, mas por aquilo que criámos no processo ofensivo, fomos fortes. Há situações que estamos a trabalhar, temos muita gente nova, que demora um pouco a adquirir os momentos em que não temos a bola. Houve um ou outro momento que não gostei, mas houve muita coisa positiva. Gostei muito da primeira parte, eles conseguiram dar ao jogo o que queria. Não quero que o Francisco, o Fábio ou o Vitinha recuperem sete ou oito bolas como outros, quero que participem no nosso momento sem bola. Fizeram-no de uma forma que me deixou muito contente. Como treinador não gosto de sofrer golos, houve momentos de falta de rigor na organização defensiva", começou por dizer Sérgio Conceição ao Porto Canal.

O treinador dos azuis e brancos justificou ainda o grande número de substituições no jogo para "dar minutos" aos jogadores e garantiu que a equipa já disputou o jogo deste sábado já a pensar no jogo diante do Belenenses SAD, para a primeira jornada da Liga.

"Distribuirmos minutos por toda a gente, para que todos possam estar no mesmo patamar. Obviamente não queremos perder, o resultado é sempre importante, mas há outras situações fundamentais. Vamos iniciar o campeonato, contra o Belenenses são três pontos e queremos ganhar. E hoje já me preocupei com o que tínhamos de fazer como equipa, a pensar no Belenenses. Amanhã fazemos treino contra a equipa B para jogadores que não jogaram tanto terem minutos e iniciarem semana de competição ao mesmo nível e depois darem as boas dores de cabeça", concluiu.

O F. C. Porto recebeu e venceu (5-3) o Lyon no jogo de apresentação. Os azuis e brancos, que esta pré-época ainda não perderam, têm o primeiro jogo oficial agendado para 8 de agosto, diante do Belenenses SAD, para a Liga.