Sérgio Conceição presta tributo às equipas de saúde e segurança

Mensagem de Sérgio Conceição foi partilhada, este sábado, através das redes sociais do F. C. Porto. O treinador agradeceu o trabalho que tem sido desenvolvido pelas equipas de saúde e segurança "neste momento tão delicado" de combate ao coronavírus. "Os heróis são vocês", disse.

"Como em tudo na vida, as equipas de sucesso têm como base a competência, a solidariedade, a capacidade de trabalho, espírito de sacrifício e nós temos equipas de excelência nas diferentes áreas em Portugal. Neste momento tão delicado, tão difícil para todos nós, queria enviar um abraço de muita força às equipas de saúde e força de segurança. Todos nós podemos ajudar, mas nós não somos os heróis. Os heróis são vocês. Obrigado e muita força", afirmou o treinador do F. C. Porto, em jeito de tributo e agradecimento, no vídeo que pode ver de seguida.