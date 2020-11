Sérgio Conceição: "Pudemos ganhar este jogo e dedicar a vitória ao senhor Reinaldo"

JN Ontem às 23:44 Facebook

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o triunfo por 2-0 frente ao Marselha, esta noite de quarta-feira, na quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, mas não escondeu a tristeza pela morte de Reinaldo Teles, a quem dedicou a vitória.

"É um misto de estar agradado com a vitória e uma profunda tristeza que estamos todos nós portistas e o mundo do futebol a sentir. O senhor Reinaldo era uma figura amada por todos os clubes e toda a gente que anda no futebol. Daqui um abraço da equipa. Pudemos ganhar este jogo e dedicar a vitória ao senhor Reinaldo, porque queríamos muito dedicar-lhe a vitória. Sinto uma tristeza grande, pois o senhor Reinaldo veio buscar-me com 16 anos, conhece a minha família, era um amigo. Não é fácil, mas é a vida", salientou o treinador do F. C. Porto, visivelmente emocionado e com a voz embargada, no final da partida.

Quando à análise ao jogo, Sérgio Conceição reconheceu que foi "difícil". "Estamos a falar de uma equipa que se ganhar os dois jogos em atraso fica em primeiro na Liga francesa. Entramos no jogo e sentimos que o Marselha queria muito muito conquistar os três pontos para continuar com esperança de passar. Estavam um bocadinho mais agressivos do que foram no Porto e intensos também no jogo. Nos primeiros 20 minutos, enquanto não mudei uma ou outra peça, principalmente o Otávio a jogar no apoio ao Marega e a subir um bocadinho o posicionamento defensivo dos nossos alas tivemos alguma dificuldade. Depois ajustámos e surgiu golo. Acabámos bem a primeira parte", referiu o técnico.

E prosseguiu: "A segunda parte foi nossa. Depois da expulsão, num lance que não é por acaso, o lançamento da linha lateral, aproveitámos alguma distração do adversário e dessa forma conseguimos o 2-0, muito merecido. Os jogadores foram uns verdadeiros campeões. Falta um ponto e todos os pontos são difíceis na Liga dos Campeões, e nós temos de continuar com tranquilidade, sabendo que estamos a trabalhar para aquilo que toda a gente quer que é a passagem aos oitavos".

A partir do 2-0, as coisas ficaram mais fáceis para os dragões, mas Sérgio Conceição não gosta de falar em gestão. "Não gosto da palavra gestão. Já tivemos alguns dissabores por causa disso. Gosto que a equipa continue com os olhos postos na baliza adversária, que continue com intensidade alta, focada para marcar mais um golo e não apenas para tentar não sofrer. Acho que o segredo está aí", finalizou.