Sérgio Conceição: "Qualquer dia expulsam-me pelos pensamentos"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto comenta o cartão vermelho na Madeira, que o afasta do jogo de domingo com o Vizela. Sobre as baixas no meio-campo, diz que tem de "arranjar soluções"

Sérgio Conceição afirmou este sábado que tem de "ter cuidado" nos jogos porque qualquer atitude que tome pode servir para os árbitros lhe mostrarem o cartão vermelho, tal como aconteceu na passada quarta-feira na Madeira. "Já me colaram [rótulos] há muito tempo. Não é motivo para ficar muito apreensivo, nem para ter receio do que já acontece. Até o olhar pode servir para expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que eles acham que eu estou a ter. Ter opinião se é alto, baixo, competente, ou não, também é motivo de expulsão. Na Europa, o meu comportamento tem sido exatamente o mesmo, mas tem havido bom senso. Podem verificar pelas imagens: gesticulo, sou apaixonado pelo jogo, vibro com o que se está a passar, estou muito alerta e vivo no jogo, mas é a minha forma de estar. Quanto a isto, não posso fazer mais nada", afirmou o técnico portista, na antevisão da partida com o Vizela.

Suspenso por um jogo, tal como o adjunto Vítor Bruno, Conceição não poderá ir para o banco do F. C. Porto, onde a equipa será comandada por Siranama Dembelé diante dos vizelenses. "Somos uma equipa técnica e todos os elementos estão capacitados. Desta vez, será o Dembelé a ir para o banco, mas o trabalho que fizemos na preparação para o jogo é exatamente igual", disse o treinador dos dragões, assumindo "dificuldades" na composição do onze devido às diversas ausências por lesão, sobretudo a meio-campo, de jogadores como Otávio, Eustaquio e Grujic.

PUB

"É verdade que na zona intermédia estamos com mais dificuldades, mas vamos começar com 11 jogadores. Tenho de arranjar soluções. Aconteceram algumas lesões no mesmo setor. Temos de definir o melhor onze em função da estratégia", referiu Conceição, admitindo que André Franco poderá ser utilizado como segundo médio e afastando a hipótese de Bruno Costa ser convocado: "Vai jogar hoje pela equipa B".

Sobre o fecho do mercado, que trouxe o nome de Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, como forte hipótese para reforçar o plantel portista na próxima época, o técnico azul e branco não se alongou, isto depois de Pinto da Costa ter dito que não conhecia o jogador.

"Obviamente que o conheço, mas não vou falar de jogadores que não têm contrato com o clube. Tenho muito respeito pelo Toni Martínez, pelo Danny [Namaso], pelo Mehdi [Taremi] e pelo Evanilson. Nesta casa, acho que cada vez mais cá dentro temos de demonstrar união. Não é só dizer que estamos unidos, mas demonstrá-lo com gestos, com atos. Temos de nos defender uns aos outros, porque se não o fizermos algo está mal. Eu defendo os meus jogadores e os quatro avançados que nós temos. A partir do momento em que há um avançado que eu reconheço que tem muita qualidade, mas que não faz parte do plantel do F. C. Porto, não vou falar dele", respondeu.