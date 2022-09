Sérgio Conceição: "Quando há golos no início, sobretudo a favor, fico sempre desconfiado"

O treinador do F. C. Porto deixou elogios ao Desportivo de Chaves e reforçou a confiança que tem em todo o plantel.

"Quando existem golos no início, sobretudo a favor, fico sempre alerta e desconfiado. Porque depois de um jogo há 72 horas, com algum cansaço, a tendência é entrar a gestão na cabeça dos jogadores, e isso é perigoso, sobretudo com uma equipa perigosa e bem organizada como o Chaves. Mas mantivemos a coesão, aqui ou acolá não estivemos tão bem a definir o momento e a zona de pressão, mas fomos sempre em busca do segundo golo. Na segunda parte, demos mais espaço ao Chaves, não saímos tantas vezes no início de construção, mas criámos um espaço em que podíamos criar mais perigo do que tínhamos feito na primeira parte. O segundo golo deu alguma tranquilidade e depois surgiu o 3-0 de forma natural, diante de um adversário com valor", começou por dizer Sérgio Conceição que, quando questionado com as alterações no onze, elogiou Fábio Cardoso.

"Tenho confiança total em todos os jogadores, há jogadores que estão mais rotinados do que outros, mas isso é normal. Por exemplo, o Carmo com o Fábio Cardoso, fizeram muitos jogos na pré-época. Eles estão habituados, e não estava nada preocupado. O Fábio Cardoso, até já tive a oportunidade de o dizer na palestra, foi dos jogadores que mais me surpreendeu pela positiva, porque sabendo que ele seria útil para o plantel, as expectativas que eu tinha para ele foram claramente superadas", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, no Dragão, o Chaves em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Taremi, que também fez uma assistência, Evanilson e André Franco marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, a equipa azul e branca isolou-se provisoriamente no segundo lugar, com 15 pontos, a três do Benfica e com mais dois do que o Sporting de Braga, que no domingo visita o Rio Ave. O Desportivo de Chaves, que não perdia há quatro jogos, segue no oitavo lugar, com oito pontos.