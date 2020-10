Sérgio Conceição: "Quem não for competitivo tem a porta aberta para sair"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto considerou que a equipa azul e branca "teve alguma passividade" e que perdeu "por culpa própria".

"Como toda a gente viu, perdemos por culpa própria. Por falta de eficácia defensiva, sofremos três golos em casa, isso não é normal. Depois, também falta de eficácia ofensiva. Mas tivemos mais ocasiões para ganhar o jogo. Empatar já seria mau. Temos de estar sempre no 'red line'. Sempre desconfiados do momento dos adversários, de tudo o que nos deparam os jogos. Senão vamos ter vida difícil. Essa competitividade, o representar o F. C. Porto, necessita sempre desse estado de espírito, se não for assim acontecem coisas como esta", começou por dizer Sérgio Conceição, sublinhando que a equipa teve "alguma passividade".

"Na primeira parte criámos poucas ocasiões para finalizar. Também é difícil jogar contra um bloco baixíssimo, mas tínhamos de ter criado mais. Os jogadores quiseram, por vezes de forma até precipitada, mas não conseguimos e temos de olhar para o jogo para aprender, como em anos anteriores. Temos de estar alertas e desconfiados. Entrar com a camisola do F. C. Porto, por si só, não ganha jogos. É preciso mais", defendeu o treinador.

As competições nacionais vão agora parar duas semanas. Quando questionado se a paragem causaria "ansiedade" no plantel, Conceição foi categórico.

"Se é estarmos parados? É porque merecemos esse sofrimento. Não temos de levantar a cabeça, temos de baixar a cabeça, olhar para o que não fizemos e podíamos ter feito e melhorar. Fizemos isso nos últimos três anos e fomos felizes em muitos momentos. Quem não fizer isso, quem não for competitivo tem a porta aberta para sair", afirmou.

O Marítimo venceu (3-2) o F. C. Porto, este sábado no Estádio do Dragão, na terceira jornada da Liga. Rodrigo Pinho e Amir estiveram em destaque naquele que foi o primeiro triunfo dos madeirenses em casa dos azuis e brancos.

Num jogo com um golo anulado e um penálti falhado, os madeirenses marcaram pela primeira vez aos 12 minutos por Correa mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Rodrigo Pinho atirou a contar aos 24 minutos, após uma assistência de Wink, e Pepe, em cima do intervalo, restabeleceu o empate.

Na segunda metade, Rodrigo Pinho bisou, voltando a colocar o Marítimo em vantagem. Amir defendeu uma grande penalidade de Alex Telles ao minuto 86 e os madeirenses acabaram por fazer o 3-1, aos 90+4, graças a Nanu. Aos 90+10, Otávio reduziu mas não conseguiu evitar a derrota portista.