Sérgio Conceição quer central e extremo

No documento de planificação da próxima temporada, o treinador do F. C. Porto aponta duas posições como prioritárias no reforço do plantel.

No documento de planificação da próxima temporada, que Sérgio Conceição costuma entregar todos os defesos à SAD do F. C. Porto, o treinador entende que o plantel tem duas posições que precisam de ser reforçadas: o centro da defesa e o lado esquerdo do ataque, segundo apurou o JN.

Essa necessidade prende-se com a saída de Mbemba a custo zero e também com a ideia que a equipa ficou órfã de um jogador forte no um para um, intenso e com veia goleadora, depois da transferência de Luis Díaz para o Liverpool no fecho do mercado de inverno. Sérgio Conceição também pretende que o núcleo duro do plantel seja mantido de forma a ter uma equipa muito competitiva na próxima época. Dentro deste lote estão jogadores como Uribe, Otávio, Vitinha, Fábio Vieira, Taremi e Evanilson.