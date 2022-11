Sérgio Conceição quer central no mercado de janeiro

Norberto A. Lopes e Nuno A. Amaral Hoje às 09:43 Facebook

Técnico do F. C. Porto pretende uma opção de futuro para o eixo da defesa, já a pensar na próxima época. Pepe e Marcano acabam contrato em junho.

Sérgio Conceição afirmou há poucos dias que não acredita muito no Pai Natal, referindo-se à possibilidade de receber reforços para o plantel portista em janeiro, mas, ao que o JN apurou, o treinador dos dragões considera necessária a contratação de um central no mercado de inverno.

Apesar de contar com quatro jogadores para a posição no plantel principal (Pepe, Marcano, David Carmo e Fábio Cardoso), além de João Marcelo na equipa B, Conceição pretende ter mais uma opção de futuro, com quem possa começar a trabalhar com tempo, já a pensar na próxima época. Recorde-se que Pepe e Marcano terminam contrato no final da presente temporada, sem que se conheçam avanços concretos tendo em vista a renovação do vínculo de um deles ou de ambos. O internacional português faz 40 anos em fevereiro e o espanhol completa 36 em junho.