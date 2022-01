Sérgio Conceição quer segurar Díaz até ao fim da época

Nuno A. Amaral Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões não está nada inclinado a perder um jogador crucial e influente no balneário

Os ecos do interesse do Liverpool em Luis Díaz têm algumas semanas, mas, ao que foi possível apurar, o F. C. Porto não recebeu até agora qualquer proposta do clube de Anfield pelo extremo colombiano. Nesse sentido, a notícia avançada pelo jornal inglês "The Sun", segundo a qual os dois clubes estariam em vias de fechar uma transferência, com caráter imediato, por 60 milhões de libras (72 milhões de euros), não se confirma.

O que é garantido, sabe o JN, é que Sérgio Conceição não está pelos ajustes quanto a uma possível saída de Díaz no atual mercado de inverno. O treinador do F. C. Porto considera o "cafetero" uma arma imprescindível para atacar a segunda metade da época, na qual os dragões irão lutar pelo título nacional e pela Taça de Portugal, sem esquecer a participação na Liga Europa.