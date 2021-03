Sérgio Conceição reage ao sorteio: "Tarefa extremamente difícil"

JN Hoje às 13:41 Facebook

Sérgio Conceição é o único representante dos treinadores portugueses nos quartos de final da Liga dos Campeões. No comando técnico do F. C. Porto, que é o único clube luso nas competições europeias, vai defrontar o Chelsea nessa fase da principal prova de clubes da UEFA.

O treinador portista reagiu esta sexta-feira ao sorteio que se realizou em Nyon, na Suíça, e que colocou o Chelsea no caminho europeu do F. C. Porto.

"Não falei com os jogadores quando saiu o sorteio. Depois fomos treinar. O sorteio é o que é. Vocês conhecem o poderio das equipas que estão nos quartos de final. Independentemente do adversário que viesse a calhar seria tarefa extremamente difícil, como vai ser. Estamos nos quartos de final com os melhores clubes da Europa, vão ser bons jogos, jogos disputados e difíceis para todos os clubes que estão nos quartos de final", começou por afirmar, ao início da tarde desta sexta-feira, no Olival.

Questionado, de seguida, sobre a convicção do presidente Pinto da Costa em ganhar esta Liga dos Campeões, Sérgio Conceição desviou: "Eu acredito que é importante ganhar o próximo jogo, em Portimão".