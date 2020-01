Sérgio Conceição reconhece que Pedroto é uma "referência pessoal e profissional"

Hoje às 19:22 Facebook

O atual treinador do F. C. Porto também homenageou José Maria Pedroto, mas através das redes sociais.

Pinto da Costa tinha afirmado que Sérgio Conceição é, de todos os treinadores que escolheu para comandar a equipa de futebol do F. C. Porto, aquele que mais se parece com o Mestre. Mais tarde, mas também nesta terça-feira, o próprio Sérgio Conceição utilizou as redes sociais para mostrar a admiração que nutre pelo "Zé do Boné".

"José Maria Pedroto, hoje e sempre uma inspiração. Uma referência pessoal e profissional, que nos sirva de exemplo de dedicação ao trabalho e à nossa causa comum. Unamo-nos em torno dos nossos símbolos, juntos chegaremos onde queremos", escreveu o atual treinador portista, na legenda de uma fotografia de Pedroto, quando era ele o técnico dos azuis e brancos.