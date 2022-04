Sérgio Conceição repete onze e mantém Otávio

JN Hoje às 18:04 Facebook

Internacional português falha clássico com o Benfica se for amarelado frente ao Vizela, mas é titular este sábado, no Estádio do Dragão.

O onze que foi a jogo frente ao Braga será o onze que vai iniciar o encontro deste sábado, frente ao Vizela, que pode aproximar o F. C. Porto da conquista do título.

Sérgio Conceição não faz qualquer mexida em relação ao último jogo, mantendo a aposta em Pepê para o lado direito da defesa e em Otávio, apesar de este estar à bica de amarelos e poder falhar o clássico com o Benfica.

Uribe continua indisponível, pelo que Grujic repete a titularidade no meio-campo.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Vitinha, Fábio Vieira, Otávio, Evanilson e Taremi.

Onze de Vizela: Pedro Silva; Ivanildo Fernandes, Anderson, Claudemir, Kiko, Igor Julião, Mendez, Samu, Ofori, Nuno Moreira e Schettine.

Manuel Mota será o árbitro do encontro.