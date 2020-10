Sérgio Conceição responde ao treinador do Gil e fala das qualidades de Evanilson

Nuno Barbosa Hoje às 23:06 Facebook

O F. C. Porto venceu o Gil Vicente pela margem mínima (1-0) e Sérgio Conceição considera que isso se deveu à ineficácia ofensiva da equipa que dirige.

"Foi um jogo difícil mais pela nossa ineficácia ofensiva. Não entrámos bem no jogo. Por vezes não é com muita gente na frente que se cria perigo, percebi isso depois dos primeiros 15 ou 20 minutos, ajustei e começámos a criar situações de perigo. Tivemos cinco ou seis ocasiões claras de golo, incluindo um penálti que falhámos. Se este fosse um dia em que estivéssemos certeiros na finalização teríamos um resultado bastante volumoso", considerou o treinador portista.

Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, afirmou que o F. C. Porto tentou adaptar-se ao Gil Vicente e que os minhotos obrigaram os dragões a fazer coisas que não queria. Sérgio Conceição não o deixou sem resposta: "Acha que jogando com três defesas e sete jogadores na frente é adaptar a alguma equipa? É, isso sim, querer dar um volume de jogo ofensivo muito grande e amassar o adversário, foi isso que fizemos. Se os adversários se dão por satisfeitos quando os nossos laterais marcam os laterais deles... muito pouco ambiciosos serão os treinadores que pensam dessa forma".

Relativamente a Zaidu, que deixou o relvado, aquando da expulsão, em evidentes dificuldades físicas, Sérgio Conceição explicou que o nigeriano não foi o único a apresentar queixas dessas: "Alguns jogadores, Sérgio Oliveira, Zaidu, Manafá, Romário Baró., sofreram entradas fortes, mas a agressividade faz parte do jogo. Foram rápidos a tirar a bola da zona e tiveram o azar que o adversário lhes acertasse nas pernas".

Por fim, sobre o homem do jogo, o reforço Evanilson, o treinador do F. C. Porto rematou assim: "É um dos meninos que chegam ao F. C. Porto e estão a fazer o seu percurso. Tem uma humildade incrível na aceitação do trabalho, naquilo que é a nossa mensagem. A qualidade está lá, mas agora, naturalmente, temos que dar algum tempo".