Sérgio Conceição: "Resultado justo num jogo não brilhante"

O treinador do F. C. Porto elogiou a resposta dos dragões esta segunda-feira e só lamentou que o segundo golo não tivesse chegado mais cedo.

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a resposta do F. C. Porto frente ao Paços de Ferreira (2-0) e considerou justa a vitória na 12.ª jornada da Liga.

"Sabíamos que ia ser um jogo contra uma equipa bem organizada e às 20h45, que também ia afastar público. Tínhamos que criar o ambiente e não era fácil. Fizemos o 1-0 e tivemos outra situação flagrante para marcar", referiu o técnico, após o encontro.

"Iniciamos a segunda parte à procura de fazer outro golo porque tivemos um jogo desgastante há três dias, mas o segundo golo chegou um pouco tarde, tendo em conta as ocasiões que tivemos. É um resultado justo num jogo não brilhante", acrescentou.

Sobre Loum, enalteceu a paciência do médio.

"Não vale a pena ficar amuado quando não se joga e o nosso grupo é assim. Todos são importantes. O Loum teve algumas lesões, esperou pelo seu momento e quando teve oportunidade agarrou-a", salientou Conceição, antes de lamentar a lesão de Aboubakar: "É o ponto negativo da noite".