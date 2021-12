Sérgio Conceição: "Resultado não espelha a dificuldade do jogo"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:35 Facebook

Técnico portista não escondeu a dificuldade da deslocação a Portimão.

"O resultado não espelha a dificuldade do jogo, na minha opinião. Foi merecido, mas foi difícil. Com um Portimonense que tem jogadores com características que dificultam, quando pressionam e jogam de uma forma mais direta, com capacidade para ganhar a primeira bola e com jogadores muito rápidos a aparecer nas costas da linha defensiva", começou por dizer Conceição.

O treinador do F. C. Porto revelou estar contente "com o desempenho da equipa", considerando que foi um "jogo bem consistente" por parte dos azuis e brancos. "Com mais eficácia podíamos ter feito mais um ou outro golo. Foi um bom jogo de futebol."

A aposta em Vitinha revelou-se acertada por Sérgio Conceição, visto que o médio fez o segundo golo portista. ""Os princípios da equipa estão lá e eles sabem quais são. Dentro da nossa dinâmica coletiva, há jogadores diferentes e aquilo que queríamos e que achei era que o Vitinha podia ser um jogador importante, visto ser um jogador muito importante no momento da nossa posse de bola", disse.

Relativamente aos 41 jogos sem perder na Liga portuguesa, Conceição resumiu o sucesso em duas chaves. "Ontem resumiram no Canal 11 que ando no berro e no grito há 41 jogos, que berramos e gritamos para ganhar jogos, e há quatro anos para ter o sucesso que temos nas provas internas e internacionais, é no berro e no grito".

"Agora é descansar e a partir de amanhã de manhã pensar no Atlético. Temos que dar continuidade à história do F. C. Porto e ao que tem sido o desempenho comigo no clube. Está tudo em aberto, é um grupo muito equilibrado e agora o foco e a concentração é total no Atlético", finalizou Sérgio Conceição.