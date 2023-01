Sérgio Conceição: "Satisfeito pelos 300 jogos mas são apenas números"

O treinador do F. C. Porto mostrou-se satisfeito por chegar aos 300 jogos ao serviço do F. C. Porto, naquele que valeu a eliminação do Arouca da Taça de Portugal (4-0) e deixou os dragões nos quartos de final da prova.

"Tenho de agradecer ao nosso presidente porque nem sempre foi um trajeto fácil e só a confiança dele me permite estar aqui feliz por esses números. Poderíamos ter mais uma ou outra vitória e tenho de agradecer a toda a gente que nos ajudou: jogadores e staff. Estamos satisfeitos por esse registo mas são apenas números. Olho para os nossos objetivos e estamos em todas as frentes. Isso é que importa. Espero que no final estejamos todos felizes", afirmou Sérgio Conceição.

O técnico analisou a exibição de Toni Martínez, que fez um hat-trick, salientando que quer este tipo de compromisso com a equipa da parte de todos os jogadores. Sobre se a exibição do espanhol o obriga a dar-lhe a titularidade no próximo encontro, Sérgio Conceição respondeu no seu estilo habitual.

PUB

"Não dou nada a ninguém. Os jogadores é que vão buscar e trabalham para isso. A dedicação e determinação têm de ser sempre presentes porque isso é que é o normal. Não terem estas características é que me deixa aziado. A exibição do Toni não se prende pelos golos mas sim pela vontade de estar no jogo e ajudar a equipa", explicou o treinador.

Na próxima eliminatória os dragões defrontam o Académico de Viseu e Sérgio Conceição já deixou um alerta.

"O Académico de Viseu está a fazer uma época fantástica a partir da entrada do Jorge Costa. Aproveito para fazer já o alerta sobre o estado do relvado. A equipa técnica adversária também gosta de jogar bem, por isso será importante que esteja nas melhores condições", concluiu o técnico dos azuis e brancos.