Sérgio Conceição: "Se entrasse mais alguém não ficava chateado"

O treinador do F. C. Porto destacou a "personalidade" e o "caráter" da equipa azul e branca e abordou ainda o mercado de transferências.

"Foi um bom jogo de futebol, uma boa propaganda para o nosso campeonato. Entrámos muito bem, com vontade de chegar ao golo. Tivemos um bom posicionamento para conseguir depois, com bola, atacar rápido o espaço que queríamos. Após o golo tivemos caráter e fomos à procura de ir para o intervalo com outro resultado e conseguimos. Na segunda parte, o Braga teve uma boa ocasião para empatar mas, tirando isso, o jogo foi todo nosso. Resultado justíssimo contra uma boa equipa e um clube que tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos", começou por dizer.

Alex Telles foi o homem do jogo e, numa altura em que o brasileiro é apontado ao Manchester United, o técnico não esconde que não se importava de receber mais reforços.

"Grande jogo do Telles? Foi um grande jogo da equipa, não espetacular, foram três pontos. Trabalhámos muito bem, fomos muito inteligentes e daí eu apostar num onze que conhece bem o que queremos. A equipa esteve bem, não nos podemos esquecer que hoje se estrearam dois jogadores com este símbolo ao peito, nunca é fácil, entraram muito bem. Mas parabéns à equipa, não a um jogador. Mercado? Quanto ao mercado, o mercado não tem a ver comigo, não sou dirigente, sou treinador. Obviamente gostava de contar com todos e se entrasse mais alguém obviamente que não ficava chateado", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-1) o Braga, este sábado no Estádio do Dragão, na primeira jornada da Liga. Castro, que fez a formação nos azuis e brancos, inaugurou o marcador mas não festejou. Perto do intervalo, Sérgio Oliveira e Alex Telles, de grande penalidade, fizeram a reviravolta. O brasileiro acabou por bisar, perto dos 90 minutos, novamente de grande penalidade, fechando a contagem.