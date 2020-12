Sérgio Conceição: "Se gostei dos dois jogos com o Tondela? Não"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:21 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou a vitória frente ao Tondela na Taça "justa" mas vincou que a equipa podia ter feito mais golos.

"Os jogos são todos diferentes. Se gostei dos dois jogos com o Tondela? Não. Fizemos o suficiente para acabar com mais quatro golos no primeiro jogo e mais três hoje. Gostei da primeira parte, criámos várias situações. O adversário marcou numa transição, mas a culpa foi minha. Foi por indicação minha que tivemos sete jogadores na área e depois eles marcaram. O resultado foi justíssimo e passámos. É importante referir que estamos em todas as frentes e estamos contentes. Por isso, parabéns aos jogadores", disse Sérgio Conceição, destacando a qualidade do plantel.



"Tivemos sempre situações para sair com perigo. Foi uma vitória sem contestação. Taremi e Marega? Estou satisfeito com a equipa. Deixo também uma palavra ao Evanilson e ao Toni que são compatíveis e são grandes jogadores. Demos uma demonstração da força, da possibilidade de todos jogarem e contarem. O jogo da Champions mostrou isso. O importante é a equipa, que tem tido um excelente comportamento no trabalho diário e isso vê-se nos jogos, concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo no Estádio do Dragão, o Tondela na quarta eliminatória da Taça de Portugal e assegurou um lugar nos oitavos de final, juntando-se a Sporting, Académico de Viseu, Rio Ave, Santa Clara, Fafe, Estoril e Moreirense.