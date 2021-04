Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:32 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou, este sábado, que o Santa Clara fez um bom jogo no Estádio do Dragão e apontou algumas dificuldades na preparação deste jogo.

"Temos de ver o contexto do jogo. Trabalhámos com oito jogadores durante duas semanas e temos de ver o que foram os treinos de muitos deles. Depois das seleções, os jogos são difíceis. Isso não é desculpa para nada. Fizemos o mais importante que era ganhar. Há que dar mérito ao Santa Clara, uma equipa consistente. Estão completamente tranquilos na tabela. O Santa Clara é uma equipa positiva. Parabéns à equipa e ao Daniel Ramos pelo que fizeram aqui", começou por dizer Sérgio Conceição, salientando que o empate seria "um resultado justo".



"A primeira parte foi equilibrada. Na segunda parte tivemos quatro ou cinco ocasiões claras e o Santa Clara marcou no único remate enquadrado à baliza. Isso não invalida o que de bom eles fizeram. Se acabasse empatado não seria escândalo nenhum pelo que foi a dinâmica de jogo. Acho que seria justo tendo em conta o que foi o bom processo ofensivo do Santa Clara até entrar no último terço", acrescentou, vincando que a preparação do jogo foi "difícil".



"O Corona é dos mais utilizados e fez dois amigáveis quase na totalidade pela seleção e descansou num jogo oficial. Infelizmente os clubes é que pagam. O Zaidu chegou no último dia e vinha tocado. O Mbemba teve uma viagem incrível para chegar a Portugal com todas as restrições pela razão que se conhece. A preparação do jogo foi difícil. Demonstrámos o que tenho referido e me deixa muito feliz: quem entra, entra sempre com muita vontade de acrescentar e de corrigir uma ou outra exibição menos positiva de um colega. Isso diz bem do bom espírito que há aqui".

O F. C. Porto venceu (2-1) o Santa Clara, este sábado, no Estádio do Dragão, na 25.ª jornada da Liga. Toni Martínez marcou em cima do apito final e deu o triunfo aos azuis e brancos, que inauguraram o marcador ao minuto 49, por Sérgio Oliveira, de grande penalidade. Pouco depois, também de penálti, a equipa açoriana fez o empate, com um remate de Carlos Júnior.