Sérgio Conceição: "Se o Paços tivesse sempre esta atitude, dificilmente descia de divisão"

No rescaldo do jogo com o Paços de Ferreira, Sérgio Conceição destacou a boa exibição dos jogadores e dos castores. Sobre o facto de estar a um ponto do Benfica, o técnico garantiu que "nada mudou".

"Houve, no início do jogo, uma ou outra situação de erros individuais e o Paços aproximou-se da nossa baliza. Depois, tomámos conta do jogo. Paços bem organizado ofensivamente, a fazer um bem jogo. Se tivesse sempre desta forma, com esta atitude, dificilmente descia de divisão, porque tem boas individualidades, jogadores interessantes. Fomos procurando dar à equipa aquilo que tinha de ser para procurar o espaço. Não era fácil. O Uilton estava a acompanhar as investidas do Manafá e a ser o quinto homem da linha defensiva, ao contrário do que costuma ser o Rui Pires a baixar e encaixar no meio dos centrais, estávamos à espera de uma coisa ou outra, tínhamos preparado, pois essa largura era importante. Depois dessa largura, tínhamos de procurar espaços nas costas e conseguimos. Há o lance do Taremi, que provavelmente há falta sobre ele dentro da área, mas há outros lances onde críamos perigo. Tivemos três ou quatro ocasiões na primeira parte, podíamos sair para o intervalo por cima do marcador. Houve boa réplica do Paços, bem organizado, defensivamente muito concentrado", começou por dizer Sérgio Conceição, garantindo estar satisfeito com os jogadores.

"Na segunda parte, o Paços com um jogador a menos, não facilitou, porque por vezes é mais difícil e podemos recuar no tempo e olhar para o jogo com o Casa Pia, mas fomos inteligentes, pacientes a procurar o golo e chegou. Mas falhámos mais cinco ou seis ocasiões claríssimas. Poderíamos acabar o jogo mais descansados, mas é uma boa vitória justíssima num bom jogo da equipa. Era importante ganhar, mas jogar bem também. Era importante termos uma dinâmica em posse que não tivemos contra o Santa Clara e trabalhámos muito sobre isso. Estou muito contente com os jogadores. Também preparámos o jogo nesse sentido. Um ponto da liderança? Não muda nada, temos de ganhar os nossos jogos, estamos a um ponto, mas neste momento um ponto não nos diz nada. Queremos ter mais um ponto do que o adversário em maio. Não dependemos de nós, dependemos do que fazemos diariamente para conquistar os três pontos em cada jogo", concluiu.

O F. C. Porto venceu (0-2), este sábado, na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira em jogo da 29.ª jornada da Liga. Taremi, de grande penalidade, e Toni Martínez marcaram os golos do encontro. Castores ficaram reduzidos a dez após expulsão de Holsgrove. Com este resultado, a equipa azul e branca somou o quarto triunfo seguido no campeonato e está em segundo lugar, a um ponto do Benfica, que joga no domingo com o Estoril, e com mais dois do que o Sporting de Braga. Já o Paços de Ferreira averbou a terceira derrota consecutiva e é 17.º, com 17 pontos, em zona de despromoção direta.