Sérgio Conceição sem oito jogadores

JN Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto continua a preparar, no Olival, a próxima partida do campeonato, frente ao Braga (dia 30), e nesta quarta-feira o treinador Sérgio Conceição não contou com oito jogadores.

Além de Otávio, que continua a fazer tratamento a uma lesão, sete futebolistas estão ao serviço das suas seleções: Diogo Costa, Pepe (Portugal), Rodrigo Conceição (Portugal Sub-21), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe (Colômbia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).

Devido a motivos físicos, Pepe foi entretanto dispensado na seleção portuguesa e regressa ao Porto.

PUB

Na quinta-feira, os dragões voltam a treinar, às 10.30 horas, no Olival.