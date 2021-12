Sérgio Conceição: "Seria merecido estarmos nos oitavos"

Nuno A. Amaral Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões diz que o F. C. Porto tem de ganhar para chegar aos oitavos da Champions, pois está convencido de que o Milan vai vencer o Liverpool.

Está a chegar a hora do jogo decisivo da Liga dos Campeões para o F. C. Porto e Sérgio Conceição considera que, pelo que tem feito nesta fase de grupos, a equipa azul e branca já devia estar apurada para os oitavos de final, sem precisar do resultado da partida desta terça-feira com o Atlético de Madrid.

"Penso que o merecíamos, mas, mesmo assim, estar a disputar o apuramento na última jornada, dependendo só de nós, já é merecedor de elogios. Vai ser um jogo muito importante para as duas equipas", afirmou o técnico portista, respondendo com ironia à declaração de Diego Simeone, treinador do Atlético, segundo o qual o F. C. Porto parte com favoritismo.

"Não sei a razão de ele ter dito isso. Talvez por simpatia, por termos sido colegas de equipa na Lazio... Pode ser estratégia, também. O que sei é que vamos defrontar o campeão espanhol e se olharmos para os nomes do plantel, nem há dúvidas sobre quem é o favorito. Depois, quando o apitar e a bola começar a rolar, o favoritismo não importa", referiu.

Grujic em dúvida

Num dia em que se ficou a saber da indisponibilidade de Pepê, devido à covid, Conceição deixou no ar muitas dúvidas em relação à possibilidade de recuperar os lesionados, sobretudo Pepe e João Mário, mas também Grujic, que não participou no treino desta segunda-feira, devido a uma entorse.

De resto, o treinador do F. C. Porto não foi nada meigo com os funcionários do clube responsáveis pelos relvados do Olival: Com a fraca qualidade dos relvados, o Grujic fez uma entorse há dois dias e a recuperação está difícil. É importante alertar todos os profissionais que é preciso andar à mesma velocidade. Não pode haver duas velocidades".

PUB

Sobre as baixas do Atlético de Madrid, sobretudo no eixo da defesa, Conceição disse que Simeone tem soluções para colmatar as ausências dos centrais Giménez, Savic e Felipe, e teve uma opinião curiosa acerca das contas do grupo.

"Temos de ganhar porque estou convencido de que o Milan vai ganhar ao Liverpool, como já estava convencido hã duas semanas de que ia conseguir um bom resultado em Madrid. Temos de fazer o nosso trabalho, que é vencer, porque não dependemos de ninguém", sublinhou.

Recorde-se que, com o Liverpool no primeiro lugar e já apurado, o F. C. Porto chega à ultima jornada do Grupo B no segundo posto, com cinco pontos, mais um do que Atlético e Milan. Em caso de vitória, será apurado, mas um empate só chegará se os milaneses não vencerem o Liverpool, em San Siro. Se perderem, os dragões ficam fora dos oitavos de final da Champions e poderão nem cair para a Liga Europa, se o Milan vencer a equipa inglesa.