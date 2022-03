Sérgio Conceição: "Simpático? Se não ganhar…"

JN Hoje às 21:40 Facebook

O treinador comentou a boa relação que tem com os portistas e desvaloriza o bom momento da equipa: "As vitórias só fazem sentido se ganharmos o título".

À margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores, que decorreu em Leiria, esta terça-feira, Sérgio Conceição não embandeira em arco com o atual momento da equipa azul e branco e, por arrasto, com a unanimidade que reúne entre os adeptos portistas.

"Os adeptos do F. C. Porto gostam de gente que odeia perder. Se não ganhar, não vou ser tão simpático aos olhos eles", disse.

A luta pelo título é, nesta altura, o assunto do momento no Dragão, onde mora uma equipa que não perdeu nenhum dos 56 jogos no campeonato. Apesar da vantagem de seis pontos para o Sporting, Sérgio Conceição põe um travão na euforia.

"As vitórias só fazem sentido se, no final, ganharmos o título que tanto ambicionamos. Não vale a pena pensar nos jogos que faltam, vale a pena, sim, preparar o jogo com o Santa Clara. É esse o nosso foco. Temos que trabalhar nos limites diariamente para conquistar títulos. Favoritismo? Não!", frisou.

Por outro lado, Conceição agradeceu a paragem competitiva para os compromissos das seleções. "O grande problema é que esta pausa não é para todos os jogadores, uma vez que muitos deles foram para as seleções, mas ter algum tempo para respirar depois deste ciclo incrível de jogos é sempre bom".