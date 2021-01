Sérgio Conceição: "Sinto-me prejudicado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:33 Facebook

O treinador do F. C. Porto afirmou, esta terça-feira, que a equipa fez um bom jogo diante do Sporting e considerou que a vitória dos leões foi "caída do céu".

"Acho que a equipa fez um bom jogo, estivemos sempre por cima, criando mais situações do que o adversário. No único lance enquadrado com a baliza, aos 88 minutos, eles fazem o golo. Foi um bocado caído do céu. Merecíamos estar na final de sábado, não aconteceu, há que olhar para o principal objetivo, que é o campeonato. Maldição? Não há maldição nenhuma. Maldição é jogar futebol, marcar golos e não sofrer. Não podemos sofrer golos da maneira que sofremos. O adversário não tinha feito nada para os conseguir", começou por dizer o técnico, deixando ainda algumas críticas à arbitragem.

"Entristece-me algumas situações, não entendo porque que o meu adjunto, o Vítor Bruno foi expulso por dizer que era amarelo, porque é verdade. É amarelo para o Palhinha. Eu falei menos que o treinador adversário e levei logo um amarelo na primeira parte. Todos os jogos é isto. É difícil ter dois pesos e duas medidas. Temos de andar contra tudo e todos, não é um chavão, sinto-me prejudicado", concluiu.

O Sporting venceu (2-1) o F. C. Porto, esta terça-feira em Leiria, nas meias-finais da Taça da Liga. Jovane foi o herói da noite e deu a quinta final ao clube de Alvalade.