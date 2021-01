Sérgio Conceição: "Só podemos atingir a final se ganharmos este jogo"

Arnaldo Martins Hoje às 12:45 Facebook





Treinador do F. C. Porto promete a melhor equipa para atacar o duelo dos oitavos de final da Taça com o Nacional. Estado do terreno pode condicionar escolhas para o onze, a três dias do clássico com o Benfica

Embalado por mais uma vitória (1-4) em Famalicão, o F. C. Porto muda o chip e encara amanhã o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal com o Nacional da Madeira. O jogo é a eliminar e não deixa margem de manobra, apesar de três dias depois seguir-se o clássico com o Benfica. "Vamos ver as condições do relvado e isso pode influenciar a escolha de um ou outro jogador, mas a estratégia está definida. Só podemos atingir a final se ganharmos este jogo", fez notar Sérgio Conceição, na antevisão à partida.

A covid-19 também atacou no Olival, privando a equipa de Manafá, Carraça, Fábio Vieira e o guarda-redes Meixedo. Uma triste realidade que se alarga a praticamente todos os clubes e que obriga a uma gestão ainda mais rigorosa. "A preocupação é diária, temos essa responsabilidade de nos protegermos e tudo é cumprido a 100%. Vamos ver o que há de vir, sendo que todos os atletas estão alertados e ninguém quer ficar de fora", diz o técnico.

Taremi tem estado em evidência, depois de um período inicial de adaptação, e Conceição não se mostra surpreendido. "Teve o seu trajeto, o período normal de conhecer os companheiros. Apesar de muita pressão externa, se calhar, se jogasse naquela altura não teria a consistência que tem hoje. Há que decidir o melhor momento", justificou.

A terminar, o treinador confirmou que teve uma particular atenção para a marcação de penáltis, uma vez que o jogo com o Nacional é a eliminar. "Treinamos ontem e hoje. Os marcadores? Isso já não digo", rematou, sorridente.